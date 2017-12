Kev Adams et son frère Noam, complices d'une soirée riche en sensations fortes

Il n'y a pas que dans Rendez-vous en terre inconnue que Kev Adams a vécu des aventures incroyables ! Il a connu une expérience formidable grâce au tournage de Tout là-haut, en salles le 20 décembre. Dans ce film de Serge Hazanavicius dans lequel il partage la vedette avec Vincent Elbaz, il incarne un jeune surdoué du snowboard, qui n'a qu'un rêve : être le premier à aller tout en haut de l'Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. L'équipe du film était réunie le 7 décembre à Paris pour l'avant-première au Grand Rex, suivie d'une after party au club L'Arc à Paris. Axelle Laffont, Princess Erika ou encore Cédric Klapisch ont assisté à l'événement.

Autour des deux acteurs principaux et du réalisateur se trouvaient ainsi Martijn Lakemeier ou encore Mélanie Bernier, radieuse avec son ventre rond de future maman. Il manquait la présence de Bérénice Bejo, représentée par son amoureux, le cinéaste Michel Hazanavicius, frère du réalisateur de Tout là-haut. Ce n'était pas la seule fratrie présente ce soir-là puisque Kev Adams a eu le plaisir de retrouver son petit frère, DJ Noyz, Noam Smadja de son vrai nom, avec qui l'air de famille ne fait aucun doute !

Très souriant, le jeune homme de 22 ans s'était confié au magazine Public en juin dernier à propos de son aîné avec lequel il est très complice : "Il me soutient, cela dit, chacun fait sa route. Je ne me suis pas servi de sa notoriété pour arriver à ce que je suis ! J'ai toujours voulu être à part, car je sais qu'on me comparera et qu'on me dira toujours que c'est du piston. Je préfère faire ma place tout seul."

Tout là-haut, en salles le 20 décembre 2017