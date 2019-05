Kev Adams ignoré par Lily-Rose Depp : "Ça se fait pas !"

Kev Adams compte 5,6 millions d'abonnés sur sa page Instagram. Autant de personnes qui suivent le quotidien déluré de l'humoriste de 27 ans.

Dans une interview accordée à Gala, l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere se confie sur ce qu'il fait de son smartphone. Il l'utilise notamment pour entrer en contact avec d'autres personnalités, avec plus ou moins de succès. Celui qui revient avec un nouveau spectacle baptisé Sois 10 ans révèle s'être pris un gros vent de la part d'une certaine Lily-Rose Depp. N'ayant pas le contact direct de la fille de 19 ans de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Kev Adams a utilisé Instagram pour lui proposer un projet. "J'avais écrit à Lily-Rose Depp pour un film, explique-t-il. Je lui ai dit : 'Salut, je m'appelle Kev. On a un super scénario à te faire lire, ça me ferait trop plaisir que tu le lises.' Je m'étais fait chier, un bon message." L'humoriste et comédien (dernièrement vu dans Alad'2) ne voulait surtout pas donner l'impression d'être "le lourd d'Insta" qui drague. Malgré toutes ces précautions, Kev Adams n'a pas récolté mieux qu'un simple "Vu". "Lily-Rose Depp, si tu nous regardes : 'Ça se fait pas'", a-t-il conclu sur le ton de l'humour.

Lors de cette interview, il a également confié envoyer des messages à Emmanuel Macron, dont il avoue avoir volé le numéro de téléphone : "Je lui envoie des textes du genre : 'Salut Manu.' Et il répond pas." Il a aussi révélé quelle photo il regrettait d'avoir postée sur sa page Instagram, un portrait noir et blanc remontant au 21 février dernier. "Je porte pas très bien le chapeau en fait", s'est-il dit une fois la photo en ligne. Des posts "ego trip" dont il dit ne pas être très fan.