Kevin Rolland hospitalisé dans un état grave, souffre de "multiples fractures"

À 29 ans, le champion français de ski freestyle Kevin Rolland est "dans un état grave" après avoir chuté à La Plagne (Savoie), mardi 30 avril 2019. Selon les informations de Ski Chrono, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de 2014 souffrirait de "plusieurs fractures" dont une au bassin. Il a été hospitalisé au sein du CHU de Grenoble où son état "est désormais stabilisé", selon un communiqué de l'établissement diffusé jeudi 2 mai 2019.

Kevin Rolland aurait lourdement chuté alors qu'il essayait de battre le record du monde de saut en quarter-pipe, un haut tremplin fait de neige. Il avait confié à Ski Chrono ses désirs de dépasser l'actuel tenant du titre, l'Américain Simon Dumont, et son saut à 10,8 mètres de haut. Une information confirmée par l'agence du vice-champion du monde, Olivia Payerne, qui apprend que Kevin Rolland était bien dans le programme de tentative du record du monde lorsqu'il a chuté. Un nouveau point médical prévu pour vendredi 3 mai 2019 devrait donner plus de détails sur son état de santé.

Originaire de Savoie, Kevin Rolland possède un palmarès très prestigieux en ski freestyle. Médaillé olympique à Sotchi, il a été champion du monde half-pipe en 2009 et a remporté les Winter X-Games en 2016. En février 2019, il remportait le titre de vice-champion du monde lors des Mondiaux de Park City. Lors des derniers Jeux, à Pyeongchang en 2018, il s'était blessé lors de sa préparation et notamment lors de son dernier entraînement avant la compétition. Arrivé en phase finale, il avait chuté lors de ses trois tentatives.

Comme le rappelle Le Parisien, Kevin Rolland n'est pas du genre à abandonner après une blessure. "Mais je suis toujours debout et malgré tout, j'ai toujours l'envie. C'est pour ça que je vais me retaper physiquement, mentalement, et je vais repartir à 100%. Ce sont les médecins qui vont me dire, on va voir tout ce qu'il y a et prendre le temps de me réparer. Dès que je serai réparé, je serai là", expliquait-il à l'époque. On lui souhaite un bon rétablissement.