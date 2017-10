Kevin Spacey : Son frère révèle avoir été battu et violé par leur père nazi

Kevin Spacey est dans la tourmente. Après s'être excusé d'avoir sexuellement harcelé l'acteur Anthony Rapp en 1986 (celui-ci était âgé d'à peine 14 ans tandis que l'acteur avait 26 ans), révélant au passage son homosexualité et s'attirant de vives critiques (en faisant son coming out, il a été accusé d'essayer de détourner l'attention de ces avances inappropriées et de nuire à la communauté gay en faisant un amalgame nauséabond), le comédien de 58 ans doit aujourd'hui faire face aux révélations de son frère aîné qui dévoile pour la première fois leur sombre passif familial.

Interviewé lundi 30 octobre par le site du Daily Mail, Randall Fowler (62 ans) a ainsi réagi aux déclarations très "perturbantes" de son célèbre frère en révélant que leur père Thomas, un suprémaciste blanc membre du Parti nazi américain, l'avait battu et violé durant de longues années au cours de son enfance et de son adolescence. Il se souvient qu'il n'avait que 12 ans lorsque les sévices ont débuté pour la première fois. Selon lui, leur mère Kathleen était au courant des agissements de son mari et n'a rien fait pour protéger son fils aîné. "Il y avait tellement de noirceur chez nous. Kevin a essayé d'éviter ce qu'il s'y produisait en s'enfermant dans une bulle émotionnelle, devenant rusé et intelligent. Il n'avait aucun sentiment", a-t-il déclaré.

La peur d'hériter du "gène du prédateur sexuel"

Né en 1924 et surnommé "la Créature" par ses enfants, Thomas Geoffrey Fowler était un homme "sadique" qui battait également l'unique fille de la fratrie, Julie. Celle-ci est parvenue à s'échapper de "la maison des horreurs" dès sa majorité, à 18 ans. Traumatisé à vie, Randall a quant à lui toujours refusé d'avoir des enfants, trop effrayé "d'hériter du gène du prédateur sexuel". Dans son témoignage bouleversant, celui qui est aujourd'hui conducteur de limousine et imitateur de Rod Stewart à ses heures perdues a admis qu'il avait songé au suicide au cours de son adolescence, mais qu'il avait fini par tenir bon en comprenant que son père pouvait également s'en prendre à son frère. "Je menaçais constamment mon père, s'il touchait mon frère, de prévenir ma mère de ce qu'il se passait et que cela détruirait la famille", a-t-il ajouté. Randall affirme ainsi s'être sacrifié pour protéger son jeune frère, dont il était autrefois "très proches parce que nous avions si peu d'amis".

À la mort de leur père en 1992, Randall et Kevin Fowler se sont toutefois considérablement éloignés, échaudés par leur enfance "misérable". L'acteur hollywoodien s'est en revanche rapproché de leur mère, décédée en 2003. La dernière fois que les deux frères ont été vus brièvement ensemble remonte à 2003.