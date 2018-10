Khloé Kardashian "en a fini" avec Tristan Thompson, six mois après le scandale

Khloé Kardashian va de l'avant. Six mois après les révélations très humiliantes, à quelques jours de l'accouchement, des multiples infidélités de son chéri Tristan Thompson, la jeune maman aurait finalement décidé de larguer les amarres. Une bonne fois pour toutes ?

Après avoir suggéré au travers de nombreux mystérieux messages postés sur les réseaux sociaux que sa relation avec le basketteur de 27 ans n'était plus du tout au beau fixe, la star de 34 ans est restée très silencieuse à ce sujet. Mais aujourd'hui, c'est son entourage qui prend la parole auprès de People pour confirmer que l'histoire de Khloé et Tristan appartient davantage au passé qu'à un éventuel futur commun. "Elle semble clairement en avoir fini avec Tristan. Nous ne sommes pas sûrs de savoir comment ils ont fait pour passer de 'très bien' à 'séparés durant de longues semaines', mais Khloé se porte vraiment bien", a déclaré un indiscret ce 23 octobre 2018.

True est évidemment celle qui la rend la plus heureuse

Après avoir passé tout l'été au côté de la vedette de télé-réalité à Los Angeles avec leur petite True (6 mois), le sportif est finalement reparti dans l'Ohio pour démarrer la saison de basket avec son équipe, les Cavaliers de Cleveland. Depuis cette rentrée, Khloé se tient à distance. Si elle avait dans un premier temps évoqué la possibilité de rentrer à Cleveland avec sa fille pour rejoindre Tristan Thompson, la soeur de Kim a finalement changé d'avis pour rester auprès de toute la famille Kardashian en Californie, là où True peut grandir avec ses cousins et cousines. "C'est fabuleux de voir à quel point c'est une mère formidable et à quel point elle en profite. Toute son attention est focalisée sur les choses heureuses de sa vie. True, évidemment, est celle qui la rend la plus heureuse", a-t-on ajouté.

Quant au fait de ne plus voir Tristan Thompson ? "Cela ne semble pas la déranger du tout qu'il soit à Cleveland. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut dans sa vie en ce moment. Et clairement, il semblerait que ce qu'elle veut, c'est de ne pas être avec Tristan", a-t-on conclu. Et bim !