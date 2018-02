Khloé Kardashian : Sur le point d'accoucher... et de se remarier ?

Dimanche 25 février 2018, un nouvel épisode de la saison 14 de L'Incroyable famille Kardashian était diffusé aux Etats-Unis. Dans celui-ci, Khloé Kardashian a notamment confirmé qu'elle donnerait naissance à son premier enfant à Cleveland (Ohio), où joue son petit ami Tristan Thomspon, et qu'elle suivrait la tradition de sa soeur Kim en mangeant son placenta. Bon appétit !

Au milieu de toutes ces confidences, la star de 33 ans a également évoqué la possibilité d'épouser le père de son futur enfant. Elle qui admettait, il y a encore quelques mois, être partante pour se marier semble aujourd'hui plus prudente sur la question. "J'ai déjà été mariée et ça n'a pas vraiment fonctionné... Je suis dans une relation saine et stable et ça me va", a-t-elle déclaré. Khloé Kardashian a été fameusement mariée à Lamar Odom entre 2009 et 2013. Leur divorce a été prononcé en décembre 2016.

Enceinte de huit mois, la cadette du clan Kardashian est aujourd'hui sur le point de donner naissance à un petit garçon, quelques semaines seulement après la naissance de ses nièces Chicago (fille de Kim et Kanye West) et Stormi (fille de Kylie Jenner et Travis Scott). Il y a néanmoins fort à parier que la future maman finisse par se faire passer un jour la bague au doigt. Dans un clip promotionnel pour l'épisode qui sera diffusé le 4 mars, Khloé a confié à sa soeur Kourtney qu'elle préfèrerait avoir des fiançailles "discrètes" et en petit comité en comparaison à la fête grandiose qu'avait organisée Kanye West en octobre 2013 pour demander la main de Kim. Le rappeur avait vu les choses en grand et loué le stade AT&T de San Francisco rien que pour sa belle.

Alors, message subliminal pour Tristan Thompson ou simple conversation entre soeurs ? Les paris sont lancés.