Khloé Kardashian trompée depuis "des mois" : "Jordyn Woods est fausse"

Le nom de Jordyn Woods est sur toutes les lèvres depuis que son aventure avec Tristan Thompson a été révélée au grand jour par TMZ. Si la pulpeuse it-girl s'est exprimée pour la première fois sur le sujet dans l'émission Red Talk Table, Khloé Kardashian a accusé cette dernière d'avoir brisé sa famille. Si cela aurait pu s'arrêter là, un nouveau protagoniste a fait son entrée avec de nouvelles révélations fracassantes...

Il ne s'agit autre que Jeffree Star, un maquilleur très populaire aux Etats-Unis. Star incontestable des réseaux sociaux, l'artiste s'est confié sur ce buzz. Suite à l'interview de Jordyn Woods, il n'y a pas été de main morte sur son compte Twitter. "Amen. Toute ma ville sait qu'ils se fréquentent depuis au moins quelques mois... Le reste du monde est maintenant au courant et s'est fait avoir par des mensonges. Rien de nouveau lol", a-t-il affirmé en répondant à un internaute. Très en forme, Jeffree Star a surenchéri et s'est adressé cette fois-ci à Khloé Kardashian : "Pour une raison encore inconnue, Khloé ne voulait pas vraiment reconnaître que Tristan est un homme infidèle. Jordyn a dit que Tristan l'avait embrassée lorsqu'elle était sortie de chez lui. C'est un mensonge ! Cela fait un mois ou deux que vous vous fréquentez."

Sur son compte Snapchat, Jeffree Star est revenu sur les déclarations de Jordyn Woods. "Jordyn est fausse et elle ment. J'habite dans le même quartier et les gens parlent. Pour une raison qui m'échappe, Khloé refuse d'admettre que Tristan passe son temps à la tromper mais tu ne peux pas rejeter toute la faute sur Jordyn. (...) Vous couchez ensemble depuis un mois ou deux mois", a-t-il affirmé. Selon lui, toute la ville de Calabasas le sait. "Il y a des yeux partout, les gens voient tout ! Tu es juste complètement choquée que la vérité ait pu sortir et tu essaies de sauver tes fesses. Je n'ai pas parlé au conditionnel parce que je sais ce que je dis et c'est purement la vérité", a-t-il conclu. Voilà qui est dit... Affaire à suivre !