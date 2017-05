Kim Glow (Les Anges 9) en dépression pendant le tournage, son message inquiétant

Sur Twitter, Kim Glow a fait une annonce surprenante. En effet, la candidate de télé-réalité a révélé avoir été en dépression lors du tournage des Anges 9. "Vous avez tous vu que je ne suis plus moi-même à partir de maintenant dans les épisodes", a-t-elle écrit avant de livrer davantage d'explications.

"A partir de mon retour de Los Angeles, suite à l'acharnement qu'il y a sur moi je tombe en dépression, voilà pourquoi on ne va plus 'me voir', je vais passer mes journées dans la chambre à pleurer", a poursuivi Kim Glow. Dans le même message, l'ex-candidate des Marseillais sur W9 a indiqué qu'elle s'exprimerait plus en détails "en temps et en heure" sur "la vérité".