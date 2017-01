Kim Glow (Les Anges 9), le nez cassé : Même amochée, elle fait craquer Anthony

Depuis quelques jours, le tournage de la 9e saison des Anges de la télé-réalité de NRJ12 bat son plein à South Beach, Miami. Nos confrères du magazine Public, toujours bien renseignés, viennent de livrer quelques indiscrétions sur le début de l'aventure de Kim Glow, l'ex-star des Marseillais de W9.

Selon eux, Kim serait comme un poisson dans l'eau dans la très belle villa (d'une valeur de 30 millions d'euros !) louée par la production du programme. Mieux que ça, elle aurait déjà plus ou moins trouvé un petit ami en la personne d'Anthony, le beau gosse révélé par Les Princes de l'amour et récemment aperçu dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1). Selon nos confrères, le lit de Kim (l'une des candidates les mieux payées de la saison) est désormais très proche de celui du beau brun ! Les choses se précisent...

Malheureusement, tout ne pouvait pas être aussi idyllique pour la recrue-star des Anges 9 ! La jeune femme se serait cassé le nez à cause d'une baie vitrée du salon qui lui aurait visiblement barré la route. "J'ai perdu dix kilos pour faire Les Anges, je vais devoir me faire refaire le nez à présent !", aurait-elle lancé à ses camarades, non sans agacer ses concurrentes.

Interrogé par Sam Zirah juste avant son départ pour les États-Unis, Kim Glow avait expliqué à propos de sa participation : "Je pense qu'avec Les Anges, je vais pouvoir montrer qui je suis vraiment sans jouer un rôle. À la fin, dans Les Marseillais, c'était plus moi, les montages, je ne me reconnaissais plus. J'avais fait le tour. (...) J'avais hâte que ça s'arrête, mais j'en garderai un très bon souvenir toute ma vie."