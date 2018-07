Kim Glow : Son tweet sur la Coupe du monde 2018 qui ne passe pas !

Dimanche 15 juillet 2018, plus de 19 millions de téléspectateurs ont suivi la finale de la Coupe du monde 2018 qui opposait la France à la Croatie. Un match qui s'est terminé sur la victoire des Bleus. Nombreuses sont d'ailleurs les personnalités à avoir partagé ce grand moment sur leurs réseaux sociaux. Mais mieux valait ne pas compter sur Kim Glow.

L'ancienne candidate des Marseillais (W9) se fichait royalement de cette Coupe du monde et l'a fait savoir en tweetant : "Est-ce que je suis la seule à m'en battre les couilles du match? Je serai plutôt en admiration devant un médecin qui sauve 20 vies par jour pas derrière des mecs qui court juste derrière un ballon." Une publication qui a provoqué la colère de nombreux internautes.

Beaucoup ne se sont en effet pas gênés pour lui répondre de manière virulente. "Tu fais de la télé-réalité, pire merde audiovisuelle au monde et tu parles d'admiration ? Allez du vent", "Et elle vend des cachets pour grossir les nichons ça montre le niveau", "C'est sûr qu'aller dans une villa pour un projet pro et s'embrouiller avec tout le monde et recevoir de l'argent c'est mieux", "Toi tu montres ton cul à la télé et tu ouvres ta grosse bouche ? Tu fais ta p**e à la télé pour gagner de l'argent c'est pire donc bon. Donc prochaine fois ferme ta bouche", a-t-on pu lire parmi les commentaires.

Des critiques auxquelles Kim n'a pour l'heure pas réagi.