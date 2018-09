Kim Kardashian : 1ère sortie avec ses trois enfants pour soutenir Kanye West

Kim Kardashian investit les rues de New York avec ses trois adorables enfants. Samedi 29 septembre, la star de télé-réalité a en effet été photographiée lors d'une promenade avec North (5 ans), Saint (2 ans et demi) et Chicago (8 mois). Il s'agissait ainsi de sa première apparition publique avec ses trois bambins depuis la naissance de sa petite dernière.

La famille était de passage dans la Grosse Pomme pour soutenir Kanye West. Samedi soir, le rappeur de 41 ans était en effet dans les studios pour l'enregistrement de l'émission Saturday Night Live. Yeezy a été choisi pour être l'invité musical du premier épisode de cette saison 44, animant la soirée au côté de l'acteur Adam Driver.

Avant cela, Kim K a profité de la journée avec leurs petits, offrant un véritable défilé de couleurs. D'abord vêtue d'un ensemble rose fluo, la jeune maman de 37 ans est ressortie quelques heures plus tard avec sa fille aînée (elle-même vêtue de fluo et déjà très maquillée comme maman) pour dîner au restaurant Cipriani. Kourtney Kardashian et sa fille Penelope (6 ans) étaient aussi présentes.

Quelques instants plus tard, à l'issue de l'enregistrement du SNL, Kim est réapparue avec son mari lors de leur retour à l'hôtel. Kanye West, qui a annoncé qu'il changeait son nom de scène pour Ye, devait sortir ce même jour son nouvel album, Yandhi. Un opus qui se fait attendre...