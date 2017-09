Kim Kardashian a-t-elle mal réagi à l'annonce de la grossesse de Kylie Jenner ?

Sur le point de devenir maman pour la troisième fois, Kim Kardashian aurait très mal pris l'annonce de la première grossesse de sa petite soeur Kylie Jenner.

À seulement 20 ans, la star de télé-réalité donnera naissance en février prochain à une petite fille, fruit de sa récente relation avec le rappeur Travis Scott. Une nouvelle inattendue qui a dans un premier temps choqué l'épouse de Kanye West, si l'on en croit les informations rapportées mardi 26 septembre par le magazine People. "Sa première réaction a été : 'Sérieusement ?' Elle ne l'a d'abord pas bien pris. Elle et Kanye ont traversé tellement d'épreuves, des mois durant, avant qu'elle tombe enceinte, et maintenant cela arrive à Kylie. Elle a fondu en larmes. Ça lui a clairement pris beaucoup de temps avant d'encaisser la nouvelle", a-t-on révélé.

Après tout ce que Kim a intentionnellement fait pour avoir un autre enfant

Après avoir vécu deux grossesses difficiles pour North (4 ans) et Saint (21 mois), la bimbo de 36 ans a été contrainte, comme on le sait, à faire appel à une mère porteuse. Et alors que son troisième enfant, une petite fille, pointera le bout de son nez en janvier, Kim K ne s'attendait absolument pas à ce que sa benjamine fonde sa propre famille à son tour. "C'est sorti de nulle part. C'était la dernière chose qu'ils pouvaient imaginer. Kylie a tout juste 20 ans et n'est pas avec son petit ami depuis très longtemps. Donc personne ne l'avait vu venir", a-t-on poursuivi.

Une fois le choc de l'annonce passé, la fondatrice de KKW Beauty a accueilli la nouvelle de la grossesse de sa petite soeur avec beaucoup de joie. "Elle va soutenir Kylie à 100%, peu importe ce qui arrivera. C'est évident. Mais c'est une dynamique si étrange, après tout ce que Kim a intentionnellement fait pour avoir un autre enfant. Cela a pris beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour qu'elle réussisse à tomber enceinte, et maintenant Kylie va avoir un bébé à peu près au même moment", a-t-on poursuivi.

La rumeur de cette supposée jalousie de Kim K, lancée par le magazine People, réputé pour ses sources crédibles, a été reprise pas de nombreux médias. Mais sur Twitter, la vedette de télé-réalité a tenu à les démentir... avec une pointe de sarcasme ! "Ça a l'air d'être une fausse histoire...", a-t-elle écrit en réponse à un tweet du magazine Harper's Bazaar qui avait écrit : "Ça a l'air d'une conversation très étrange..."