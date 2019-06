Kim Kardashian accusée d'appropriation culturelle : son "Kimono" fait polémique

Maquillage, vêtements, jeans... C'est à croire que tout se vend mieux si ça a été créé par l'une des soeurs Kardashian. Au fil des années, Kim s'est construit un empire, vendant partout à travers le monde ses produits de beauté sous la marque KKW Beauty. Mardi 25 juin 2019, le monde entier prenait connaissance de la nouvelle ligne de produits de la star : Kimono Solutionwear, première gamme de sous-vêtements gainants et inclusifs.

Disponibles dans neuf teintes, du XXS au XXXXL, la ligne est accessible à tous. "Ça a été ma passion pendant plus de quinze ans. Kimono, c'est mon essai dans les sous-vêtements gainants et leurs solutions qui fonctionnent réellement. J'ai toujours découpé mes sous-vêtements sculptants moi-même pour créer mon propre style. Trop souvent, je n'ai pas pu trouver une couleur qui se fonde avec ma peau... Nous avions besoin d'une solution !", explique la future avocate en légende de ses clichés promotionnels, sur Instagram.

Si le produit en lui-même n'a rien de très choquant, c'est le nom de la gamme qui a suscité une vive polémique. Même si le jeu de mots avec le prénom Kim est évident, le fait qu'elle ait utilisé un terme aussi important dans la culture japonaise a été mal perçu. Après ses clichés où elle était apparue la peau foncée, Kim Kardashian est une nouvelle fois accusée de faire de l'appropriation culturelle. Le hashtag #KimOhNo a même été créé.

Tout comme ses autres marques – KKW Beauty ou Kimoji –, l'appellation "Kimono" a été déposée par Kim Kardashian, ainsi que ses déclinaisons : Kimono Body, Kimono Intimates et Kimono World. Ce qui n'a fait qu'accroître la colère et la tristesse des Japonais. "Est-ce que tu sais ce qu'est un kimono ? C'est irrespectueux et inapproprié", "Change le nom !", "Ceci n'est pas un kimono, s'il te plaît, respecte ça. Je ne veux pas que le mot kimono soit associé à des sous-vêtements", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Comme le remarque le Huffington Post, Sheila Cliffe, professeure à l'Université de femmes de Jumonji Gakuen, a expliqué à la BBC en quoi le kimono était l'exact opposé des sous-vêtements gainants : "L'esthétique du kimono est gracieuse, élégante et douce. Il ne révèle pas ouvertement les formes et n'embrasse pas la silhouette. Il enveloppe celle ou celui qui le porte pour qu'il ne soit pas exposé."

Malgré toute cette controverse, Kim Kardashian n'a pas encore fait de déclaration. Le nom de ses sous-vêtements devrait rester inchangé. Le lancement de Kimono est prévu pour le mois prochain.