Kim Kardashian : Angélique aux Fashion Los Angeles Awards !

Comme ses deux éditions précédentes, les 3e Fashion Los Angeles Awards ont eu lieu au Sunset Tower, situé sur le Sunset Boulevard à Los Angeles. De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont Kim Kardashian. Accompagnée de son ami photographe Mert Alas, la superstar de 36 ans a fait sensation dès son arrivée. Angélique en robe Haute Couture Givenchy par Riccardo Tisci, Kim a croisé près du photocall la chanteuse Fergie, vêtue d'une robe et de sandales Dsquared².

Nicki Minaj, les top models Bianca Balti, Lily Aldridge, Lily Donaldson et Stella Maxwell, les mannequins Charlotte McKinney et Hailey Baldwin, l'actrice Busy Phillips, Dree Hemingway, la chanteuse Jhené Aiko et enfin Yolanda Hadid, lauréate du prix de maman de l'année, complétaient la liste des prestigieux invités des FLA Awards. La cérémonie organisée par le site Daily Front Row était présentée par Nick Jonas. Elle a notamment consacré la fille de Michael Jackson, Paris (19 ans), ainsi que Presley Gerber (fils de Cindy Crawford).

Les 3e Fashion Los Angeles Awards étaient suivis d'une after party officielle au restaurant Mr Chow.

Rendez-vous sur le site de Daily Front Row pour découvrir la liste des personnalités honorées de l'événement.