Kim Kardashian : Bientôt guérie et gâtée par Kanye West pour Noël

Pour les Kardashian, Noël est un rendez-vous immanquable ! Le réveillon de la célèbre famille fera l'objet d'un épisode spécial de Keeping up with the Kardashians. Kim en a teasé le contenu sur les réseaux sociaux, en dévoilant les remarquables cadeaux que son mari, Kanye West, lui a offerts...

C'est sur Instagram Stories que Kim Kardashian a présenté à ses plus de 105 millions d'abonnés les présents de son époux. La superstar de 37 ans et maman de North et Saint West (4 et 2 ans) y a d'abord révélé que son psoriasis - une maladie cutanée provoquant l'apparition de plaques - était presque guéri ! Elle confie ensuite que Kanye West lui a remis une boîte, contenant des écouteurs Apple, des cartes cadeau Amazon et Netflix de 100 et 60 dollars, une peluche Mickey et des socquettes adidas. Des indices pour les véritables cadeaux.

"J'ai dit 'C'est trop mignon, merci !", poursuit Kim Kardashian. Elle précise : "J'ouvre l'autre boîte, et il y a des actions Amazon, des actions Netflix, des actions Apple, des actions adidas, et des actions Disney." Kanye West a bien investi au nom de son épouse, Kim Kardashian West, dans ces cinq entreprises cotées en bourse, au NASDAQ et au NYSE, à New York, ainsi qu'à la Bourse de Francfort.

La nouvelle titulaire des actions a exposé ses certificats.