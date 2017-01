Kim Kardashian : Elle quitte le Costa Rica en famille, les bras chargés !

Kris Jenner, ses filles Kourtney, Kim, Khloé et Kylie, et le petit ami de cette dernière, Tyga, ont été photographiés à l'aéroport de Liberia ce lundi 30 janvier. La joyeuse bande quittait le Costa Rica après un week-end de rêve, dont les stars de télé-réalité ont partagé quelques charmantes photos souvenirs sur les réseaux sociaux.

À l'aéroport, Kim et ses soeurs n'avaient pas pour mission d'affoler la toile. Leur seul objectif était de rentrer à bon port et au grand complet. Elles y sont parvenues en portant à bout de bras les enfants North et Saint West (de Kim Kardashian et Kanye West), Reign Disick (de Kourtney et Scott Disick) et l'heureux détenteur d'un nouveau grillz en diamants, King Cairo Stevenson (fils de Tyga et Blac Chyna).

De retour à Los Angeles, les touristes retrouveront Kendall Jenner, restée en Californie après la Fashion Week de Paris et présente à la soirée du 150e anniversaire du magazine Harper's Bazaar. Kanye West est lui aussi resté à L.A. et planche sur la conception de sa nouvelle collection de vêtements.

Attendue à la Fashion Week masculine new-yorkaise actuellement en cours, la YEEZY Season 5 pourrait finalement voir le jour en février, lors de la prochaine semaine de la mode de New York consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017.

Le 11 février, sortira en magasins et sur internet la nouvelle YEEZY Boost 350 V2, de Kanye West et adidas.