Kylie Jenner, Kourtney Kardashian... Vacancières sexy au Costa Rica

Parce qu'elle est l'aînée des soeurs et qu'elle a trois enfants (Mason, 7 ans, Penelope, 4 ans, et Reign Disick, 2 ans), on pourrait s'attendre à ce que Kourtney Kardashian fasse preuve de plus de retenue. Mais non. Fière de sa silhouette tonique et de sa poitrine (retouchée), la jeune maman de 37 ans ne se prive pas de l'exposer sur Instagram et Snapchat.