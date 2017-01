Kim Kardashian : Vacances en famille mais sans Kanye pour la maman superstar

De nouvelles aventures attendent les Kardashian, Jenner, Disick et West ! Kris Jenner, son compagnon Corey Gamble, ses filles Kourtney et Kim Kardashian, leurs enfants respectifs (Mason, Penelope, Reign Disick, North et Saint West), Kylie Jenner, son chéri Tyga et son fils King Cairo (né d'une précédente relation avec Blac Chyna) ont été vus jeudi 26 janvier à l'aéroport de Van Nuys. La joyeuse bande embarquait à bord d'un jet privé à destination du Costa Rica.

Kanye West manquait à l'appel ! Le producteur, rappeur et créateur de mode de 39 ans plancherait sur la nouvelle collection de sa marque de vêtements. YEEZY Season 5 pourrait être présentée pendant la Fashion Week masculine de New York, une semaine de quatre jours (du 30 janvier au 2 février) consacrée aux collections pour les saisons automne-hiver 2017-18.

Kendall Jenner aussi a raté ces vacances en famille. La jolie brune de 21 ans est rentrée à Los Angeles le 25 janvier à l'issue de la Fashion Week de Paris. Entre deux défilés et deux soirées, Kendall et son (petit ?) ami A$AP Rocky se sont promenés au marché aux puces de Saint-Ouen.