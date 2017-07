Kim Kardashian et Kylie Jenner accusées de vol

Les soeurs Kardashian/Jenner sont dans de sales draps. D'après le toujours bien informé TMZ, Kim Kardashian et sa petite demi-soeur Kylie Jenner font toutes les deux l'objet de poursuites en justice, à cause de leurs lignes respectives de cosmétiques.

Kim Kardashian accusée de duperie

Une certaine Kirsten Kjaer Weiss, qui se présente comme une artiste-maquilleuse de renom, assure que la femme du rappeur Kanye West a usurpé son logo en calquant le sien sur ses initiales KKW, que les deux femmes partagent. Elle assure que la démarche de la star de l'Incroyable Famille Kardashian est "volontaire et délibérée" et qu'elle a agi de la sorte afin de berner les consommateurs.

La maquilleuse originaire du Danemark et basée à New York, qui produit principalement du make-up bio, assure que la proximité de leurs deux logos ne pourra qu'engendrer la confusion auprès de ses clients, et ainsi ruiner son entreprise. Elle demande à la justice américaine d'interdire à Kim Kardashian West d'utiliser ses initiales et son logo pour sa marque de beauté, et de lui reverser tous les profits qu'elle a pu engendrer jusqu'à présent, en plus de la condamner à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Rien que ça !

De son côté, une source proche de Kim assure qu'elle a consulté toute une armada d'avocats avant de lancer son lucratif business, pour être bien certaine de n'enfreindre aucun copyright. Son équipe semble confiante sur ce coup-là, assurant que leurs deux lignes de cosmétiques sont complètement différentes et n'empiètent nullement l'une sur l'autre.

Kylie Jenner voleuse de logo ?

Malheureusement, la bombe de 36 ans n'est pas la seule concernée par ce genre de plainte puisque sa petite soeur Kylie est aussi dans le viseur de la justice. La peintre Sara Pope, qui est exposée dans plusieurs galeries américaines, anglaises et japonaises, assure que King Kylie a pompé son logo sur le sien pour faire la promotion de sa nouvelle émission de télé-réalité Life Of Kylie. En témoigne une photo publiée sur le site américain, la bouche en néon utilisée sur les réseaux sociaux pour la publicité du show ressemble étrangement à celle qu'a crée l'artiste il y a deux ans. Elle a donc lancé des poursuites judiciaires contre la bombe de 19 ans et la NBC Universal, qui détient la chaîne américaine E!Entertainment.

Dans la foulée, la production de l'émission a fait savoir que le logo en question avait été imaginé par une troisième partie indépendante et que Kylie n'avait pas été impliquée d'une quelconque manière dans le processus de création.

