Kylie Jenner du rire aux larmes : "Je veux vous montrer qui je suis vraiment"

Après Khloé et Rob Kardashian, c'est au tour de Kylie Jenner d'avoir sa propre émission de télé-réalité rien qu'à elle. La pétillante brunette de 19 ans, que l'on a vue grandir dans le show familial l'Incroyable Famille Kardashian, s'apprête à montrer une nouvelle facette de sa personnalité dans l'émission Life of Kylie, qui sera diffusée sur la chaîne E! Entertainment dès le 6 août prochain aux États-Unis.

"Cela fait très longtemps que je montre aux autres un aspect différent de ma personnalité", a-t-elle expliqué dans une première bande-annonce du show de télé-réalité. Dans le clip en question, on peut la voir plus jeune, dès ses débuts sur le petit écran, puis adolescente avec ses amis jusqu'à devenir la femme sexy et indépendante qu'elle est aujourd'hui.

"Quand vous grandissez devant les caméras, tout le monde pense vous connaître. Mais il y a deux facettes en moi. Il y a l'image que je me sens constamment obligée de garder et ce que je suis vraiment. J'ai envie de vous faire découvrir qui je suis vraiment, les gars", a-t-elle ajouté.

L'ex-compagne du rappeur Tyga apparaît tantôt nerveuse, tantôt riant aux éclats avant de manquer de tomber par terre, perchée sur ses talons trop hauts, et se dévoile même en train de pleurer dans sa voiture. La bombe, à la tête d'un empire de cosmétiques, apparaît aussi dans les bras de son nouveau chéri, le rappeur Travis Scott et en compagnie d'une fan.

Ce nouveau programme devrait sans doute faire un carton étant donné la très grande notoriété de King Kylie, qui compte pas moins de 95 millions d'abonnés sur sa seule page Instagram. Elle talonne de près sa grande soeur Kim Kardashian et ses 101 millions d'abonnés. Vu son jeune âge, la relève est parfaitement assurée !

Coline Chavaroche