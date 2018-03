Kim Kardashian et North, Alyssa Milano et son fils... Les stars à la manif' !

À Washington, Miley Cyrus, George Clooney et son épouse avocate Amal, Chelsea Handler, le rappeur Common, Demi Lovato, Karlie Kloss et son compagnon Jared Kushner, Kevin Bacon et sa femme Kyra Sedgwick, Julianne Moore avec sa fille Liv et son mari Bart Freundlich, Jennifer Hudson, Cher, Glenn Close, Steven Spielberg ou encore Rowan Blanchard, Ariana Grande et la jeune activiste Emma Gonzalez ont participé à cette démonstration de force sous les fenêtres de Donald Trump.

À New York, ils étaient 175 000 dans les rues, selon le maire Bill de Blasio. Paul McCartney en faisait partie, lui qui n'a pas manqué de rappeler qu'un de ses "meilleurs amis a été abattu non loin d'ici", référence à l'assassinat de John Lennon en 1980. Michael J. Fox et sa femme Tracy Pollan ou encore Carla Gugino étaient de la partie.

"Plus jamais ça !" est également un cri de ralliement que l'on a entendu du côté de Los Angeles. À l'instar de Selena Gomez, la jeunesse californienne a répondu présente, pour le plus grand bonheur d'Alyssa Milano, venue manifester avec son fils Milo. Tout comme Rita Ora, Charlie Puth, Jaden Smith et sa petite amie Odessa Adlon, Serinda Swan et Beau Garrett, Tim Robbins, Reese Witherspoon, Laura Dern ou encore Nick Offerman et Kaia Gerber (la fille de Cindy Crawford). Tous ont crié leur frustration, alimentée par l'inaction des législateurs et des pouvoirs publics, réticents à agir contre la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby des armes.

L'événement national, baptisé "March for Our Lives" ("Marchons pour nos vies"), est une réaction au massacre le 14 février de 17 personnes dans un lycée de Floride. Nikolas Cruz, un jeune de 19 ans, avait déchargé son fusil semi-automatique AR-15 sur des lycéens et des adultes du lycée Marjory Stoneman Douglas de la ville de Parkland, au nord de Miami, dont il avait été exclu pour "raisons disciplinaires". La ville, encore meurtrie par la tragédie, a elle aussi accueilli une manifestation marquée par les mots de la petite fille de Martin Luther King, âgée de seulement 9 ans. "Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde", a-t-elle clamé, suscitant une vive émotion.