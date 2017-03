Kim Kardashian : Une opération de l'utérus avant de tomber enceinte

Dans quelques mois ou quelques années, la grande famille Kardashian accueillera un nouveau membre ! Kim Kardashian lui donnera naissance : la superstar de 36 ans a révélé à sa mère et à ses soeurs qu'elle souhaitait tomber enceinte pour la troisième fois et envisageait pour cela de subir une intervention chirurgicale...

C'est au cours d'un dîner en famille que Kim Kardashian a annoncé la nouvelle. L'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West (3 ans et 15 mois) se dit prête à être opérée de l'utérus pour vivre une troisième grossesse moins compliquée, contrairement aux deux précédentes. Kim en a expliqué la nature à sa mère Kris Jenner, son (ex?) compagnon Corey Gamble et ses soeurs Kourtney, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner.

"Je vais devoir réparer mon utérus parce que j'ai décidé d'essayer d'avoir un bébé de plus... [Les chirurgiens] devront nettoyer tout ça, et puis il y a le tissu cicatriciel. Ce sera quand même une grossesse très risquée, [l'opération] me permettra juste de tomber enceinte", a expliqué Kim Kardashian à ses proches. Elle ajoute, en aparté : "Cette opération est la dernière chose que je peux tenter. Je veux que mes enfants aient des frères et soeurs, et pouvoir me dire que j'ai tout essayé pour que ça arrive."

Kim Kardashian a été photographiée ce jeudi 30 mars à Beverly Hills. La jolie brune est allée déjeuner au restaurant Cuvée avec sa petite soeur Kendall Jenner, un tête-à-tête filmé pour un futur épisode de leur émission de télé-réalité.

Kim a profité de cette sortie pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux.