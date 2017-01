Kim Kardashian victime d'un nouveau vol, trois mois après son braquage à Paris !

C'est la galère pour Kim Kardashian en ce début d'année. Alors que son mari Kanye West sort tout juste la tête de l'eau après sa crise de nerfs qui l'a conduit tout droit à l'hôpital psychiatrique, la vedette de télé-réalité a une nouvelle urgence à gérer. Trois mois à peine après avoir été braquée à Paris, la star de l'Incroyable Famille Kardashian vient d'être victime d'un nouveau vol. Cette fois-ci, c'est l'une de ses boutiques DASH qui a été prise pour cible.

D'après le site américain TMZ, les faits se sont déroulés le lundi 9 janvier dans le magasin que la starlette et ses soeurs Khloé et Kourtney possèdent sur Melrose Avenue. Une femme flânait tranquillement dans la boutique quand elle s'est emparée d'un tas de vêtements et de bouteilles de parfum, avant de prendre la fuite et courir jusqu'à une berline gris métallisé.

D'après les forces de l'ordre, le montant du butin de la voleuse est estimé à quelque 1500 euros. On est bien loin des 8,5 millions de bijoux que Kim Kardashian s'est fait voler en marge de la Fashion Week, mais tout de même ! Pour l'instant, les autorités compétentes n'ont pas réussi à mettre la main sur la coupable. Contrairement à la police française qui a arrêté 17 suspects, dont trois ont depuis été relâchés, dans le cadre de son cambriolage à main armée.

Un retour critiqué

Voilà qui ne devrait pas rassurer la socialite de 36 ans, qui a fait son grand retour sur les réseaux sociaux après des mois d'absence, traumatisée qu'elle était pas son agression. Kim Kardashian a d'ailleurs publié de nouvelles photos de famille sur sa page Instagram. On peut la voir vêtue d'un T-shirt et d'une paire de bottines Yeezy, dans une maison très dépouillée. Elle est accompagnée de son mari Kanye West qui mange de la soupe tandis qu'elle veille sur leurs deux enfants, North et Saint West (3 ans et 1 an).

Une mise en scène grotesque pour les internautes. "Pourquoi essayer de paraître pauvre sur ces photos ?? Ça sonne tellement faux", a écrit un utilisateur du réseau social dans le bloc des commentaires. "Donc, tu penses nous faire croire que tu as les pieds sur terre en utilisant un filtre pour rendre tes photos granuleuses alors que vous portez tous des pulls à 700 balles ?? C'est ridicule", a ajouté un autre.