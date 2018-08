Kim Kardashian : Victime de body shaming... et accusée d'homophobie !

Une pique considérée homophobe qui n'est évidemment pas passée inaperçue. "Kim, tu questionnes la sexualité de Tyson Beckford comme si le fait d'être gay était mal. Et si tu t'occupais des problèmes de santé de ton mari à la place ? Le culot de cette femme !", "Pauvre Kim, vexée de ne pas être l'objet de désir de tous les hommes noirs... Et qui dit donc que Tyson Beckford est gay. Ne me dites pas que cette réflexion n'était pas homophobe", "Donc pour résumer, Kim adore être anorexique, n'a rien de méchant à dire sur Trump et a essayé d'humilier Tyson Beckford en disant qu'il était gay parce que son corps factice ne l'attire pas... Essayez encore de me dire qu'elle n'est pas toxique", ont écrit les internautes.

Après cette attaque indigne mais provoquée, Tyson Beckford a réagi sur son compte Instagram. "Je défends ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Je supporte la communauté LGBTQ même si je ne suis pas gay. C'est juste quelque chose d'humain à faire", a-t-il écrit.

Le top de 47 ans est notamment connu pour ses histoires d'amour avec Tatyana Ali, Tiffany Limos, Foxy Brown et CariDee English. Il avait fréquenté pendant deux ans le mannequin Shanina Shaik jusqu'à leur rupture en 2015. Avec son ex-compagne April Roomet, il est père d'un fils âgé de 20 ans, Jordan.