Kit Harington : Jon Snow de Game of Thrones s'offre un joli nid d'amour

C'est ce qu'on appelle passer un cap ! Kit Harington a décidé d'acheter avec sa chérie Rose Leslie (Ygritte dans GoT) un joli nid d'amour, en Angleterre. Selon le Daily Mail, qui propose également des photos de la demeure, le couple britannique – elle est écossaise, il est né près de Londres – a déboursé pas moins de 1,75 million de livres sterling (1,9 million d'euros) pour une sublime propriété en Est-Anglie.

L'interprète de Jon Snow et sa belle vivaient jusqu'ici à New York, mais ils ont décidé de s'offrir un petit havre de paix, loin de la ville et dans une contrée qu'ils connaissent tous deux. Les deux acteurs de Game of Thrones ont jeté leur dévolu sur une splendide demeure style XVe siècle, avec toit de chaume, poutres apparentes mais aussi une piscine dans le jardin, une grange ou encore un court de tennis. La romantique bâtisse compte pas moins de sept chambres et des pièces aussi chaleureuses que douces – sans parler de ce petit ponton qui relie la maison à un jardin et permet de franchir une charmante rivière. Le tout posé sur un domaine de 3,2 hectares.

Voilà qui tombe à point nommé avec la diffusion du premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones dans lequel Jon Snow s'apprête à devoir défendre un Winterfell fraîchement repris, entre les marcheurs blancs qui progressent au nord et la menace des Lannister au sud.