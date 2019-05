Koh-Lanta 2019 – Angélique éliminée et trahie : "J'ai été déçue de Maxime"

Après les départs de Brice et Sophie, c'est Angélique qui a été éliminée de Koh-Lanta, la guerre des chefs vendredi 17 mai 2019 sur TF1. La jeune sportive de 24 ans se livre, auprès de Purepeople.com, sur son aventure. L'occasion pour elle d'évoquer les stratégies de Cindy, le retournement de veste de Maxime ou encore sa relation conflictuelle avec Nicolas.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été éliminée ?

Beaucoup de déception et de tristesse. J'ai été très déçue... Je m'y attendais, mais je n'étais pas prête. Je pense que je ne méritais pas de partir à ce moment-là. Après, personne ne dira mériter son départ... mais c'est les stratégies, c'est comme ça !

En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre vous ?

Non, je n'en veux à personne. C'est le jeu et il fallait bien voter contre quelqu'un. On peut être triste, mais je pense que ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres ou même de s'en vouloir. Il faut accepter le jeu !

En voulez-vous à Maxime qui a retourné sa veste dans l'espoir d'apaiser les tensions ?

J'ai été très déçue du retournement de veste de Maxime. Je ne lui en veux pas non plus. Mais juste, il a fait exactement ce qu'il nous disait qu'il ne fallait pas faire. Il a agi comme tout le monde en suivant Cindy. C'est ça qui est moche, en fait.

D'après vous, pourquoi avez-vous été prise pour cible lors des votes ?

Maxime avait le totem, Nicolas avait fait un pacte avec Cindy. Elle s'était engagée à ne pas voter contre lui, elle a respecté sa parole. Il ne restait plus qu'Aurélien ou moi. Aurélien était moins dangereux que moi stratégiquement parlant.

Comprenez-vous la stratégie de Cindy qui vous trouve trop stratège ?

Je comprends, j'étais susceptible de faire des stratégies contre elle, comme je l'ai déjà fait. Et ça aurait pu lui coûter sa place ou son collier. Elle a fait le bon choix pour son jeu.

On vous voit chercher le collier, en vain...

On l'a longuement cherché avec Aurélien, tout l'après-midi. On ne l'a pas trouvé. C'était écrit d'avance. Je me disais que c'était bizarre que les Rouges n'aient pas trouvé de collier sur leur île, ce n'était pas possible. J'étais persuadée qu'ils l'avaient trouvé et qu'ils ne l'avaient pas dit. C'est ce qu'il s'est passé finalement. J'aurais pu chercher encore et encore, je suis sûre qu'il n'y en avait plus des colliers.

Pourquoi ne pas avoir demandé directement à Steeve son collier ?

Pour moi, il était hors de question de demander. Tout simplement parce que je ne voulais pas avoir une réponse négative. Ça m'aurait blessée parce qu'il a toujours dit que ce collier servirait au collectif des Jaunes. Sur le fait accompli, je sentais que ce collier n'allait pas être collectif du tout. Et j'ai bien fait de ne pas lui demander vu ce que je me suis pris au conseil...

Justement, comprenez-vous sa réaction au conseil ?

Non, je n'ai pas trop compris. Ça m'a fait encore plus de mal au point où j'en étais. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ses mots, ça a été fort. Surtout que je n'avais rien demandé, c'était d'autant plus difficile.

Qu'avez-vous à reprocher à Nicolas depuis plusieurs semaines ?

Je lui reproche de s'être engagé dans une aventure où il a énormément de souffrance, que ce soit la faim, le manque de ses proches. Il n'est pas très actif sur le camp. Il voulait partir, il en avait marre de l'aventure, il subissait plus qu'autre chose. On en a discuté maintes et maintes fois. Aujourd'hui, avec le recul, on en rigole. Mais sur le moment, c'est dur et agaçant.

Je n'ai pas compris la réaction de Steeve

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Très bizarre de retrouver sa vie. On a l'impression d'être un petit pion qui arrive, un peu perdu. Retrouver un boulot, sa famille... On dirait que ce n'était pas nous avant. Le fait d'avoir été coupé du monde autant de temps, c'est vraiment bizarre. On reprend petit à petit nos activités, le sport, le travail. On essaye de rattraper le temps perdu avec nos proches. Avec le temps, on se refait.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue ?

Moi, c'était surtout l'ennui. C'était horrible ces longues heures. Alors c'était bien parce qu'on allait chercher du bois, on s'occupait du feu, on allait chercher à manger, de l'eau... Et puis après, plus rien, le néant. Donc là, on a faim et on ne parle que de nourriture tout le temps, c'était le sujet qui revenait le plus souvent. On ne parlait quasiment que de ça.

Comment s'est passée votre arrivée à la résidence du jury final ?

Trop top ! On avait à manger, un lit, c'était trop bien ! On a beaucoup discuté de ce qui s'était passé pendant l'aventure, des stratégies.

