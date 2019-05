Koh-Lanta 2019 – Nicolas "glandeur" : "Il y a un peu d'exagération"

Depuis le lancement de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), Nicolas est loin d'avoir fait l'unanimité. Ses camarades de l'équipe jaune puis les aventuriers de la tribu réunifiée lui ont souvent reproché son manque d'investissement sur le camp. Auprès de nos confrères de 20 Minutes, le Belge se livre sur cette image de glandeur qui lui colle à la peau.

Aller chercher de l'eau, du bois, de quoi se nourrir, préparer les repas... Les tâches ne manquent pas dans Koh-Lanta. Mais à l'écran, il semblerait que lorsque tous s'activent, Nicolas se repose. L'aventurier s'explique : "Je n'étais pas le premier à me lever pour aller chercher du bois et de l'eau. On va dire que je me laissais vivre. Mais peut-être que la production a accentué le fait que je ne faisais rien du tout. Je faisais peut-être moins que les autres, si on me compare à Maud, Maxime ou Steeve qui sont tout le temps au taquet."

Pour Nicolas, "il y a un petit peu d'exagération". "Mais on a le personnage qu'on est : l'estomac sur pattes, le papa et le glandeur", poursuit-il. Un comportement qu'il a adopté sur le camp et qui ne lui ressemble finalement pas : "Les gens que je côtoie dans la vie de tous les jours ne me reconnaissent pas parce que je ne suis pas du tout comme ça. Quand je me regarde pendant l'émission, je me dis : 'Mais secoue-toi Nico, qu'est-ce que tu fais, là ?' Mais au bout du trentième jour, il faut se contenir par rapport aux efforts qu'on fait sur le camp, on va dire que je me préserve un peu."

Ce manque d'investissement sur le camp ainsi que ses craquages durant lesquels il a évoqué le manque de ses proches et son envie de quitter le jeu le desservent chaque semaine. Lors des conseils, Nicolas découvre des bulletins à son nom. "Ça m'énerve !, lance-t-il. Je me dis : 'D'accord, j'ai eu un coup de mou, j'en ai fait part à tout le monde, mais il faut passer au-dessus de ça.' (...) On me catalogue comme le gars qui a envie de partir depuis quinze jours, qui ne fout rien. L'étiquette est un peu chiante, mais je passe toujours par la petite porte, je suis toujours bien tombé. Je suis très fier de moi, malgré les reproches qu'on me lance, donc je respire à chaque conseil."

