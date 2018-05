Koh-Lanta annulé : Un candidat en colère, "mon aventure a été difficile"

La saison 19 de Koh-Lanta s'annonçait épique et riche en rebondissements. Malheureusement, le tournage de l'émission de TF1 a vite été interrompu après un incident. Le 11 mai 2018, Candide Renard a accusé Eddy Guyot d'agression sexuelle. Si l'affaire continue de faire parler, les autres candidats s'expriment de plus en plus.

Ce 20 mai dernier, ce fut au tour Franky Payen, un gérant d'un club de boxe officiant en Alsace, de se confier sur sa courte aventure. C'est lors d'un entretien avec le Club des Audacieux (repris sur le compte de sa femme) qu'il a fait des révélations sur le tournage : "Nous étions dans un village mais tous séparés. On nous a appelés, on nous a mis dans un bateau et là, ça commence. On avance pendant peut-être 2h et, vers 6h30 du matin, on arrive à 300 mètres de l'île et quand le soleil se lève, on doit plonger tout habillé avec notre sac et nager jusqu'à l'île. Évidemment, on est surveillé. On arrive sur l'île et directement on a fait l'épreuve des poteaux. Les gagnants ont pu créer les équipes."

Franky Payen précise bien qu'il "ne voulait pas être la potiche" et qu'avec "le mental et le physique, il n'y a pas d'âge pour réussir". Cependant, il avoue que son aventure a été très difficile : "Le plus dur, c'était les moustiques, c'était horrible ! Tu avais 50 piqures tous les matins. Ils te piquaient à travers les vêtements, même à travers les baskets. Il faut aussi contrôler le feu, on est les uns sur les autres. On a froid, c'est dur. Et puis après, c'est la faim. Tu as faim matin, midi et soir."

Le candidat de Koh-Lanta souligne également la grande présence des caméras : "Tu vis toute la journée avec des cameramen, des perchistes, etc. Ils te suivent partout, et ils écoutent tout. Quand tu te prends la tête avec quelqu'un, ils viennent vers toi et ils te demandent d'expliquer ce qu'il s'est passé. Il faut se rendre compte qu'il y a 200 personnes qui travaillent autour de nous, tu ne peux pas faire abstraction d'eux."

C'est à ce moment-là que Franky Payen revient sur le fameux moment où la production a annoncé la fin de l'aventure : "Denis Brogniart est venu avec le patron de la production. Ils sont venus nous dire que le tournage allait être arrêté car il y avait un incident grave." De retour en France, il a encore du mal à s'en remettre : "À chaud, j'étais en colère mais surtout très triste car c'était la fin d'un rêve. Aujourd'hui, je suis toujours en colère car ils m'ont pris mon rêve !"