Koh-Lanta Cambodge – Claire maquillée sur l'île ? Elle dit toute la vérité...

Une supposition à laquelle Claire a répondu. A nos confrères du Huffington Post, la naufragée a avoué : "J'avais fait des extensions de cils avant de partir. Je le fais chaque été quand je pars au bord de la mer. C'est top, plus besoin de se maquiller. Je crois que l'on peut être aventurière et rester féminine dans Koh-Lanta." Si cette technique esthétique est pratique dans la vie de tous les jours, sur une île déserte, son entretien n'est pas si simple. "Dans l'aventure, les filles ont tout de suite vu que j'avais des extensions, mais au bout de quelques jours elles rigolaient gentiment en me disant qu'ils partaient en vrac. On n'avait pas de miroir donc ce n'était pas simple à entretenir", a-t-elle continué.

Si le secret beauté de Claire a été percé à jour, cette dernière ne cache pas avoir été amusée en découvrant les commentaires postés sur ses fameux cils. "Beaucoup se questionnent sur mes cils et certains trouvent que j'ai abusé sur les extensions. Mais j'ai beaucoup ri quand j'ai lu ce tweet : 'Les cils de Claire on dirait des pattes d'araignée !'", a-t-elle déclaré.