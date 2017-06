Koh-Lanta : Casting, tournage... Denis Brogniart dévoile les coulisses du jeu !

Après la finale de Koh-Lanta Cambodge – dont Frédéric vient de ressortir grand gagnant –, Denis Brogniart a levé le voile sur les coulisses du programme d'aventure lors d'un entretien accordé à nos confrères de Society. L'animateur de TF1 en a dit plus sur l'équipe de production et la sélection des candidats.

En plus de l'ensemble des aventuriers, "entre 100 et 150 personnes" travaillent sur place, dont "50% de Français". "Là-dedans, il y a une grosse vingtaine de cadreurs", a révélé Denis Brogniart. Dix qui s'occupent des jeux filmés "comme des matchs de foot" et dix autres qui "se relaient pour s'occuper de ce qu'on appelle le reality, c'est-à-dire la captation 24h/24 sur les camps. Pour cette partie, ils sont au maximum deux caméras à chaque fois". L'animateur de 50 ans a par ailleurs tenu à préciser que le dispositif était plutôt "discret". "Il y a un phénomène d'accoutumance. Les candidats oublient vite les techniciens", a-t-il poursuivi.

Et Denis Brogniart ne s'est pas arrêté à ces confidences. En effet, il a également donné quelques indications sur la sélection des candidats. "C'est la population française, on ne se dit pas 'il faut une blonde à forte poitrine ou un Black musclé', on s'en fout, il y a des gens qui viennent de la campagne, de la ville, des personnes qui ont 50 ans, des jeunes, des Noirs, des Arabes, des Blancs", a-t-il déclaré. En bref, l'animateur de Koh-Lanta veut "des gens Normaux, avec un N majuscule".