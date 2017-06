Koh-Lanta : Deux jours d'épreuve d'orientation, la pire finale

Clémentine, Mathilde, Frédérique et Vincent, sont les quatre finalistes de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. Ils vont tenter de remporter le titre de plus grand aventurier en s'affrontant lors de l'épreuve d'orientation et celle des poteaux. Si, par le passé, des candidats se sont illustrés de façon mémorable lors de ces défis, d'autres ont été beaucoup moins doués.

Le magazine Télé Star rappelle en effet que lors de la saison 7 du programme, intitulée Koh-Lanta Palawan, l'épreuve d'orientation a été particulièrement laborieuse. Alors qu'en 2008, Frédéric a relevé le défi en seulement vingt minutes et Pascal, aventurier de l'édition 2016, en trente-trois minutes, Simon, Jade, Maryline et Kevin ont eu à l'époque besoin de deux jours !

Si Kevin s'est qualifié en premier et Jade en deuxième, après sept heures de recherches sans résultats, la production a préféré mettre un terme à l'épreuve afin de la remettre au lendemain. Maryline et Simon ont donc dû passer la nuit sur place avant de reprendre leurs recherches.

Au final, c'est Simon qui n'a pas été jusqu'aux poteaux. Espérons que les candidats de cette nouvelle édition de Koh-Lanta soient plus chanceux... ou plus doués !