Koh-Lanta Fidji, du sexe dans le jeu ? Denis Brogniart fait des révélations

Chaque année dans Koh-Lanta (TF1), les aventuriers luttent pour se nourrir et se surpassent lors d'épreuves physiques. Bien qu'ils vivent dans des conditions difficiles, chaque équipe du programme a à sa disposition une boîte de dix préservatifs, comme l'avait indiqué Denis Brogniart. Les 20 candidats de Koh-Lanta Fidji, dont le premier épisode sera diffusé ce vendredi 1er septembre sur TF1, en ont-ils fait usage ?

Questionné par Philippe Vandel dans Village Médias, au micro d'Europe 1, l'animateur de 50 ans révèle que "la boîte de préservatifs est revenue intacte". "Elle servira la prochaine saison. On va voir, car il y a peut-être une date de péremption...", confie-t-il. Enfin, Denis Brogniart refuse de donner un quelconque indice sur la formation d'un éventuel couple parmi les 20 aventuriers de cette nouvelle édition. "Je ne répondrai pas sur la vie privée des gens", précise-t-il.

Pour rappel, Denis Brogniart avait déjà évoqué en mars dernier la libido des aventuriers de Koh-Lanta. "Je vais vous poser une question, vous allez comprendre et sans doute répondre à la place des candidats : 'Est-ce que vous vous imaginez affamées et sales ? Est-ce que vous pensez que votre libido serait à ce moment-là au max ?' Franchement, la libido des candidats est très faible, ça n'empêche qu'il y a de temps en temps quelques rapprochements mais qui se passent souvent après", avait-il lâché sur le plateau de C à Vous (France 5).