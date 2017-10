Koh-Lanta, Fidji : Menstruations et contraception, comment les filles gèrent

Ce n'est pas tous les jours facile d'être une fille quand on participe à Koh-Lanta. Les anciennes participantes peuvent en témoigner car entre les poils qui repoussent, les cheveux qui s'emmêlent et les menstruations, elles doivent ruser pour rester un minimum présentable.

Magalie, de Koh-Lanta Fidji a par exemple dévoilé à Télé Loisirs comment elle s'y prenait quand les Anglais débarquaient : "Le lendemain de mon arrivée sur le camp, j'ai eu mes règles alors que ce n'était pas prévu. Je ne sais pas si le stress avait joué. On a du désinfectant pour les plaies dans une petite infirmerie. Je veillais à bien me désinfecter les mains et je me changeais. J'avais peur d'attraper une infection urinaire. En me nettoyant bien les mains, je n'ai eu aucun problème."

En revanche, la jeune femme a eu plus de mal à cacher les serviettes périodiques, qui sont données par la production. Elle a fini par les enterrer dans le sable sur la plage afin que personne ne tombe dessus et surtout, pour ne pas attirer les bêtes.

Concernant la contraception, toutes sont autorisées à emporter leur plaquette de pilules avec elles. Tiffany, pour sa part, n'en a pas eu besoin puisqu'elle a opté pour un implant contraceptif dans le bras.