Koh-Lanta Fidji : Sébastien trop arrogant ? Il se défend et clashe Bastian

Dans Koh-Lanta Fidji, Sébastien est une figure phare de l'équipe rouge. Le routier nordiste s'affirme en effet un peu plus chaque semaine, quitte à paraître trop sûr de lui pour certains candidats.

Fabian, le tatoué de l'équipe jaune, ne peut plus supporter son rivale. Il le trouve trop arrogant. Une critique que le Survivor ne digère pas vraiment. "Je ne comprends pas du tout pourquoi on peut penser ça de moi. Après avoir appris ça dans le dernier épisode, j'ai visionné à nouveau tous les premiers épisodes pour vérifier si mon image renvoyait réellement ce trait de caractère. Et je n'ai pas l'impression d'avoir eu une posture arrogante en gagnant les épreuves", commente-t-il.

Convaincu de n'avoir rien à se reprocher, Sébastien poursuit : "Je pense juste être content d'avoir gagné. Je suis un battant. Lorsqu'on dit de moi que je suis arrogant, ça me blesse ! Bien sûr, ce n'est finalement qu'un jeu, mais ce n'est quand même pas très agréable à entendre."

Tout de même un peu remonté contre Fabian qui a pu le juger ainsi, le Rouge conclut : "Je pense surtout que Fabian manipule tout le monde." Ce n'est pas la première personne à tenir de tels propos sur le Suisse, Caroline avant lui ne s'était pas montrée très tendre avec Fabian.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine France Dimanche en kiosques le 20 octobre 2017.