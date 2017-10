EXCLU – Caroline (Koh-Lanta Fidji) : "Fabian est loin d'être honnête"

Vendredi 6 octobre 2017, Caroline a été éliminée de Koh-Lanta Fidji. La mère de famille qui a été blessée (blessure qui n'a pas été diffusée dans l'épisode), a mal digéré le comportement de son ex-allié Fabian. D'ailleurs, elle ne mâche pas ses mots à son sujet dans un entretien accordé à Purepeople.com.

Caroline n'est pas remontée contre ses camarades même s'ils ont voté contre elle. Ce qu'elle n'a pas digéré, c'est la fausse franchise de Fabian à son égard. Pour elle, le fait que le tatoué lui avoue en face qu'il allait voter contre elle n'est pas synonyme de beau geste. "Je pense qu'il avait juste envie, pour la télé, de montrer qu'il est franc. Il a fait ça après que je lui ai confié que je ne lui en voudrais pas s'il votait contre moi. Je ne suis donc pas étonnée qu'il ait mis mon nom dans l'urne. En revanche, son comportement m'étonne. J'ai trouvé too much qu'il me dise ça car il l'a fait vraiment juste quand il y a la caméra. Je le connais trop pour savoir qu'il est loin d'être honnête", confie-t-elle.

Et quand on lui demande de développer sa pensée, Caroline y va franco : "C'est un manipulateur. Il a pris Marvyn sous son aile très vite parce qu'il a une histoire familiale compliquée, comme Fabian, comme par hasard. Il montre que c'est son petit frère... Il essaie d'amadouer les gens. Je pense et j'espère que ça se verra plus avec le temps. Moi, dès le départ, je n'ai en tout cas pas été dupe."

Caroline voit-elle juste ? Réponse dans les prochains épisodes...

