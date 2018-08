Koh-Lanta, le retour officiel : Les candidats de la version annulée de retour ?

Les fans de Koh-Lanta vont être ravis puisque le jeu d'aventures culte fera son grand retour sur TF1. En mai 2018, l'émission - produite par Adventure Line Productions - était dans la tourmente. Alors que la saison 19 était en plein tournage, la candidate Candide Renard (21 ans) a accusé un autre aventurier, Eddy Guyot (34 ans), d'agression sexuelle. La première chaîne française avait décidé d'annuler cette édition, laissant les candidats déçus. Aucune information sur l'avenir de Koh-Lanta n'avait été évoqué depuis. Aujourd'hui, c'est officiel, il y aura une prochaine saison !

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star que Denis Brogniart a annoncé le retour de Koh-Lanta. "On va partir tourner la nouvelle saison entre cet automne et cet hiver", a-t-il affirmé. Si le programme de TF1 reprend bien, l'animateur de 51 ans n'est, en revanche, pas en mesure de confirmer si les anciens candidats de la saison 19 seront au casting : "Je n'en ai aucune idée. Les castings ont été faits pendant la Coupe du monde et cette année, je n'y ai pas participé du tout."

Il faudra donc patienter pour avoir plus d'informations sur la prochaine saison de Koh-Lanta. Une chose est sûre, le jeu d'aventures sera programmé dans les grilles de TF1 en 2019.

