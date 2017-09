Koh-Lanta : Repérages, entretien des plages, plantations... Des secrets dévoilés

La 18e saison de Koh-Lanta, actuellement diffusée sur TF1, continue d'enchaîner les excellentes audiences. Les Français ne se lassent pas des images d'immenses plages de sable fin, des camps de fortune sous les cocotiers et des haletantes épreuves aquatiques... Mais comment fait la production pour "recréer" ces camps 100% sauvages à la Robinson Crusoé ? Télé Star a mené l'enquête.

Julien Magne, directeur des programmes de la société de production ALP, a accepté de lever en partie le voile sur les coulisses du programme. Celui-ci a tout d'abord révélé qu'une fois le lieu de tournage trouvé (un lieu, situé non loin d'un hôpital, pouvant accueillir trois cent techniciens !), il fallait le débarrasser de tous les déchets laissés par l'Homme. "Parfois, les plages ressemblent à une décharge. Non parce que les populations négligent leur environnement mais parce que les courants rapportent des tonnes de plastique", a-t-il renseigné. Dans ce contexte, de nombreux nettoyeurs locaux sont embauchés un mois avant le début du tournage afin de faire disparaître toute trace de l'activité humaine.

Une fois le jeu commencé, les équipes techniques doivent ensuite être très attentives aux conditions climatiques afin de veiller au bon fonctionnement des installations, notamment celles des épreuves. "On est totalement tributaires des éléments comme des marées. On définit l'horaire des épreuves de confort et d'immunité en fonction de la marée et de la hauteur du soleil. On doit, en cas d'impondérable météorologique, avoir un jeu de secours !", a-t-il expliqué.

Enfin, concernant la vie sur le camp avant les épreuves, Julien Magne a assuré que personne ne donnait de barres chocolatées ou de boissons sucrées aux candidats afin de les aider. Cependant, des cannes à sucre et des plants de manioc peuvent être plantés derrière les lieux de vies si le lieu choisi ne propose pas assez de nourriture aux futurs aventuriers. "Cela peut arriver, mais c'est assez rare !", a-t-il reconnu.

