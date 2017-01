Kourtney Kardashian à nouveau enceinte ? Elle attendrait son 4e enfant !

Voilà seulement quelques semaines que Kourtney Kardashian est officiellement de retour avec son compagnon Scott Disick. Mais à en croire de nouvelles rumeurs, le couple instable n'aurait pas tardé à se lancer dans un nouveau projet : l'agrandissement de la famille.

Selon RadarOnline, la grande soeur de Kim Kardashian attendrait un heureux événement, la starlette de 37 ans serait enceinte de son quatrième enfant. "Kourtney est dans son premier trimestre", rapporte une source proche de la famille Kardashian au site américain, qui précise que la grande soeur de Kim Kardashian ne partagerait l'heureuse nouvelle qu'avec ses plus proches amis. L'un d'eux n'a visiblement pas réussi à tenir sa langue.

Juste après leur réconciliation, RadarOnline avait déjà avancé que Kourtney Kardashian et Scott Disick essayaient activement d'avoir un nouvel enfant. Lassé des dérapages de son homme, la belle avait pris la décision de le quitter pour de bon en juillet 2015 après neuf ans de relation.

Scott Disick avait, à l'époque, renoué avec ses problèmes de dépendance et il avait été publiquement aperçu en train de fricoter avec son ex, la styliste Chloé Bartoli. L'humiliation de trop pour Kourtney Kardashian. "Kourtney doit faire ce qui est le mieux pour ses enfants. Scott crie partout qu'il est célibataire, ça fait un mois qu'il n'est pas rentré à la maison, il ne fait que faire la fête", avait confié une source proche de L'Incroyable Famille Kardashian aux journalistes d'E! News au moment de la rupture. Scott Disick avait alors entrepris de soigner ses vieux démons en suivant une nouvelle cure de désintoxication. Le Lord se tient à carreau depuis.

Repérée à plusieurs reprises à Los Angeles ces derniers jours, Kourtney Kardashian n'est pas apparue dans des tenues moulantes qui auraient permis d'apercevoir un début de ventre rond. C'est sur sa page Instagram que la maman de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) en a dévoilé un peu plus sur sa silhouette actuelle, au cours d'une séance de sport entre amies. En legging noir et brassière, Kourtney Kardashian n'exposait rien d'autre qu'un ventre musclé et une ligne parfaite.

Attendons de connaître sa réaction dans les prochaines heures...