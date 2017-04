Kourtney Kardashian fête son anniversaire totalement nue sur Instagram

Chez les Kardashian, être sexy est une véritable histoire de famille ! Après Kim qui s'affiche plus provocante que jamais sur Instagram et Kylie qui ose des tenues ultrasexy à Coachella, c'est au tour de Kourtney de revendiquer son statut de maman super hot.

À l'occasion de son 38e anniversaire, Kourtney, d'ordinaire moins exhibitionniste que ses soeurs, n'a pas voulu faire les choses à moitié : elle s'est affichée totalement nue sur Instagram, provoquant un raz-de-marée sur la Toile !

Si ses soeurs ainsi que sa mère ont posté au cours de la journée de nombreux clichés et des messages en pagaille afin de lui souhaiter son anniversaire, Kourt a décidé d'accueillir cette nouvelle année d'une manière totalement so Kardashian. Sur un cliché posté sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir la cambrure parfaite de l'aînée de la famille jouant dans l'eau avec ses cheveux avec beaucoup de sensualité. En bref, elle joue les mamans très, très sexy.