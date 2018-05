Kristen Stewart : Une nouvelle montée des marches pieds nus !

Une anecdote amusante qui pourrait tout aussi bien être un manifeste contre un dress code non officiel qui imposerait le port de talons aux invitées au Festival. Une règle sous jacente qui avait marqué la Croisette en 2015, après que certaines convives avaient révélé avoir été refoulées pour être à plat. Kristen Stewart s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet en mai 2017 auprès du Hollywood Reporter : "Il y a vraiment un dress code précis... Les gens s'offusquent si on ne porte pas de talons, avait-elle expliqué. Si vous ne demandez pas aux hommes de porter des talons et une robe, alors ne me le demandez pas non plus."

Le fait d'avoir ôté ses stilettos n'est donc pas forcément un acte innocent pour celle qui a déjà témoigné de son engagement en faveur de la parité lors de la manifestation silencieuse de 82 actrices et autres personnalités féminines du cinéma sur le tapis rouge, le 12 mai dernier.