Kyle Eastwood : Le musicien se fait offrir une basse !

Amoureux de musique, Kyle Eastwood, fils de Clint Eastwood, a reçu un instrument pas comme les autres de la part du directeur de Bass Club Paris, sur une péniche qui fait office de showroom à Levallois-Perret, ce jeudi 11 mai 2017.

Le directeur Jean-Michel Noir est un fan de ce musicien hors pair. Présent en France exceptionnellement cette semaine, le fils du célèbre acteur a accepté de se rendre sur la péniche du vendeur de guitares afin de lui offrir un petit concert privé accompagné de sa nouvelle basse noire. Bassiste et contre-bassiste de jazz américain qui partage sa vie entre Paris et la Californie, l'homme de 48 ans a fait une très belle carrière de side man et de front man. Il est également le compositeur de nombreux albums mais aussi de musiques de films dont son illustre père est le réalisateur.

L'événement a été organisé par Adeline Blondieau, ex-femme de Johnny Hallyday qui s'occupe des relations presse et de la direction artistique du Bass Club Paris.