Kyle Richards (Lindsey dans "Halloween") : 40 ans après, c'est une bombe !

Mercredi 17 octobre 2018 avait lieu au TCL Chinese Theatre d'Hollywood une avant-première exceptionnelle du film Halloween. Quarante ans après le chef d'oeuvre original, 10 autres longs métrages se sont ajoutés à la franchise. Ce film, qui est donc le 11e opus de la saga, voit revenir Laurie Strode (toujours campée par Jamie Lee Curtis) pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween 40 ans plus tôt.

Sur le tapis rouge hollywoodien, toutes les vedettes étaient de la partie, y compris l'iconique et immanquable Jamie Lee Curtis, 59 ans, Judy Greer, Miles Robbins, Andi Matichak ou encore Toby Huss ainsi que quelques invités de marque (Marilyn Manson par exemple). Mais surtout, cette soirée a permis les retrouvailles entre les silhouettes du célèbre Mike Myers, James Jude Courtney et Nick Castle, et le retour remarqué de la belle Kyle Richards. Véritable star aux Etats-Unis depuis qu'elle est la vedette de l'émission de télé-réalité Les Real Housewives de Beverly Hills où elle partage l'écran avec sa soeur Kim Richards notamment, Kyle était avant ça l'interprète de la toute jeune Lindsay Wallace dans le film original, La Nuit des masques de John Carpenter. À l'époque, elle avait tout juste 9 ans...

Quarante ans plus tard, la belle brunette – qui a aussi incarné Alicia Sanderson, la fille adoptive de Mr Edwards dans la série La Petite Maison dans la prairie – est magnifique... et amoureuse. Celle qui est la tante de Paris Hilton était au bras de son mari Mauricio Umansky, qu'elle n'a manqué d'embrasser devant un parterre de photographes. Éloignée du cinéma mais toujours proche du petit écran, elle s'occupe de ses quatre enfants, Farrah (qu'elle a eu avec son premier mari, Guraish Aldjufrie), ainsi qu'Alexia Simone, Sophia Kylie et Portia, dont le père est le séduisant Mauricio.

Halloween sortira sur nos écrans le 24 octobre 2018.