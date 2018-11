Kylie Jenner : En tournée avec Travis Scott, Stormi a sa propre chambre d'hôtel

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans ! Kylie Jenner invite les siens dans les coulisses de la tournée de son chéri, Travis Scott. Leur fille Stormi est du voyage et s'amuse dans sa propre chambre d'hôtel...

Travis Scott est actuellement en tournée. Il enchaîne les concerts de l'Astroworld: Wish You Were Here, accompagné de Kylie Jenner et de leur fille de 9 mois, Stormi. Kylie a invité ses fans dans les coulisses de ses préparatifs dans un tutorial beauté publié sur YouTube. "Travis et moi avons notre propre chambre et j'ai toujours une chambre séparée pour que je puisse y mettre tous mes vêtements (...), pour ma garde-robe, mon maquillage et aussi pour Stormi, pour qu'elle puisse jouer et avoir plus d'espace", raconte-t-elle.

"Elle voyage toujours avec nous", ajoute la maman star de 21 ans. Stormi assiste également aux concerts de son papa, qu'elle regarde depuis les coulisses grâce à un écran.