Kylie Jenner et Khloé Kardashian : Les soeurs exposent leur corps post-grossesse

"J'ai de bons gènes. J'aime mon corps, j'aime toutes les étapes qu'il a traversées. Je suis autant surprise que tout le monde. J'ai l'impression d'être encore enceinte, je mange tout ce que je veux. Je n'ai même pas le temps de faire de l'exercice", clamait Kylie Jenner le 10 mai dernier dans une interview adressée à Harper's Bazaar.

Plus de deux semaines après cet entretien, la star de 20 ans et maman de la petite Stormi (née le 1er février) s'est emparée de son compte Instagram dimanche 27 mai 2018 pour publier un nouveau cliché où elle expose fièrement son ventre plat. Face à un miroir pour capturer ce selfie, Kylie dévoile également de jolies formes au niveau des hanches et de la poitrine. Si elle a gardé quelques kilos de sa grossesse, aucun doute qu'ils lui vont à ravir.