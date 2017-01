Kylie Jenner fait pleurer une candidate de Revenge Body With Khloé Kardashian

La nouvelle émission de télé-réalité de Khloé Kardashian sera bientôt diffusée sur la chaîne E! Entertainment, et toute l'Incroyable Famille Kardashian est venue lui prêter main forte. Dans une première bande-annonce du show intitulé Revenge Body With Khloé, la benjamine du clan Kylie Jenner fait une apparition surprise et fait couler les larmes d'une des candidates.

Dans la vidéo en question, une certaine Stephanie – qui comme quinze autres participants s'est pliée au programme de sport et de coaching de Khloé pour perdre du poids et prendre sa revanche sur la vie – rejoint la Glam Team chargée de lui refaire une beauté avant qu'elle dévoile sa nouvelle plastique de rêve à ses proches.

Confiée aux bons soins de la célèbre coiffeuse Jen Atkin, de la maquilleuse Ashley Holm et l'esthéticienne Britney Tokyo, la jeune femme est submergée par l'émotion. La situation ne va pas en s'arrangeant quand elle découvre que Kylie Jenner lui a adressé un message personnel sur son iPad.

"Coucou Stephanie, c'est Kylie. Félicitations, c'est ton grand jour ! J'espère que tu aimes le bikini Kendall et Kylie qu'on a choisi pour toi. J'ai une autre surprise pour toi, je t'offre l'un de mes kits à lèvres. J'espère qu'il te plaira et j'ai hâte de te rencontrer", a-t-elle déclaré. Quelques mots qui ont fait fondre en larmes, de joie, la jeune femme amincie.

Dans un autre extrait de l'émission, Stephanie confie à Khloé Kardashian qu'elle n'a jamais osé se montrer en maillot de bain devant ses amies, qui la considèrent toujours comme "la plus grosse et la plus moche de la bande".

La jolie blonde parviendra-t-elle à surpasser ses complexes et à sculpter son corps en quelques semaines à peine, grâce à l'aide du clan Kardashian ? Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'à la diffusion du show, prévue le 12 janvier prochain sur la chaîne américaine E!.

Coline Chavaroche