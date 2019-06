Kylie Jenner : Premier shooting pour sa fille Stormi, qui prononce son prénom

Si Kylie Jenner est une des célébrités les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est désormais (et en partie) grâce aux photos et vidéos de sa fille qu'elle publie régulièrement. La maman star en a posté de nouvelles images cette semaine. Stormi a participé à son premier shooting photo... et a essayé de prononcer son prénom !

@kyliejenner compte plus de 137 millions d'abonnés sur Instagram. 137 millions d'internautes qu'elle a invités dans les coulisses d'un shooting de sa fille Stormi (1 an, née de son histoire d'amour avec le rappeur Travis Scott).

La fillette a enchaîné les poses devant l'objectif de Patty Othon, habillée d'un adorable body brodé de perles. La photographe a tenté de la faire sourire et parler au cours de leur shooting, en lui demandant notamment son propre prénom. Elle n'arrive, pour l'instant, qu'à prononcer la dernière syllabe de Stormi.

"Un A pour l'effort, bébé", écrit Kylie Jenner en légende de sa vidéo. La bombe de 21 ans salue ainsi les adorables tentatives de sa fille pour décliner son identité.