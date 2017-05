Kylie Jenner : Son chéri Travis Scott arrêté, leur romance prend un virage

Alors qu'on la pensait prête à se remettre avec son ex Tyga en un petit claquement de doigts, Kylie Jenner serait en réalité très attachée à son nouveau petit ami, Travis Scott.

En couple avec le rappeur américain depuis environ un mois, la star de télé-réalité est aujourd'hui déterminée à faire fonctionner cette idylle, comme le révèle le site TMZ. Selon nos confrères américains, la bimbo de 19 ans et le chanteur de 25 ans entretiennent désormais une relation "exclusive", désireux de faire évoluer leur romance en quelque chose de plus sérieux.

Inséparables depuis le Coachella Festival, date à laquelle ils avaient été aperçus en train de s'embrasser pour la première fois, les tourtereaux ont multiplié les déplacements bras dessus bras dessous ces dernières semaines. Repérés en Floride avec des amis, ils s'étaient également rendus à Houston, la ville natale de Travis Scott, le 25 avril dernier. Preuve que leur romance a pris un virage, l'artiste a également profité de ce passage dans le Texas pour présenter sa nouvelle chérie à sa famille.

Toujours selon TMZ, Kylie Jenner et Travis Scott sont tellement bien ensemble qu'il y a "zéro drame. Traduction : ils sont en pleine lune de miel", lit-on. Tout pourrait être vraiment parfait, en effet, si l'interprète d'Antidote n'avait pas encore fait des siennes. Actuellement en pleine tournée à travers les Etats-Unis, Travis Scott (alias Jacques Webster de son vrai nom) a arrêté par la police à l'issue d'un concert qu'il donnait à Rogers (Arkansas), samedi 13 mai, pour incitation à l'émeute. Il a également été accusé de "mise en danger du bien-être d'un mineur" et de "conduite désordonnée". Libéré sans caution aux alentours de 23h30, il devra prochainement revenir dans l'Arkansas pour comparaître devant un tribunal.

En août 2015, le rappeur avait déjà été arrêté pour conduite désordonnée. Lors d'un concert donné à Chicago, il avait notamment incité le public à monter sur scène et à ignorer les barrières de sécurité. Plus récemment à New York, il avait encouragé les spectateurs à se jeter du haut d'un balcon d'une salle de concert. Un jeune homme s'était d'ailleurs blessé. Kylie Jenner a-t-elle donc hérité d'un bad boy ? Il y a en tout cas fort à parier que cette nouvelle mauvaise publicité ne plaise pas à la momager du clan Kardashian, Kris Jenner...