Kylie Minogue : Mariage surprise de son ex infidèle, Joshua Sasse

Joshua Sasse a bien rebondi depuis sa rupture très médiatique avec Kylie Minogue. La presse anglo-saxonne annonce, photos à l'appui, son mariage avec l'Australienne Louisa Ainsworth.

La cérémonie s'est déroulée à Byron Bay, petite ville au Sud de Brisbane en Australie. Seule une poignée d'invités entouraient les mariés. Joshua Sasse (30 ans) portait un costume en lin blanc. Son épouse, dont on ne sait pratiquement rien, portait une robe en coton brodé de la griffe Zimmermann. Ils se sont dit oui en toute décontraction au palais de justice, vendredi 21 septembre 2018.

Le lendemain des noces, Joshua Sasse a posté une photo sur son compte Instagram le montrant à la plage, une jeune femme dans les bras. Impossible de confirmer qu'il s'agit bien de son épouse. En légende : "Quand ton opération du genou t'empêche de nager dans une mer parfaite, tu as parfois besoin d'être porté par un ami." Et sur la photo, il écrit en lettres roses que les sirènes existent vraiment.

Star de la série Galavant qui s'est terminée en 2016, Joshua Sasse était l'année dernière à l'affiche de No Tomorrow, annulée après seulement une saison par la chaîne CW. L'acteur a été le compagnon, et même le fiancé, de Kylie Minogue de 2015 à février 2017. Les fiançailles ont été annulées en catastrophe. Des photos de Sasse dans les bras d'une autre avaient été publiées par la presse anglaise. Après ce douloureux revers, Kylie Minogue a eu besoin de se reconstruire. Au printemps, elle postait une première photo sans le nommer de Paul Solomons, directeur artistique du magazine GQ anglais. En juillet sont apparues les premières les rumeurs de fiançailles – en attente de démenti. Le couple a fait sa première apparition publique lors des GQ Men of the Year 2018 à Londres, le 5 septembre.