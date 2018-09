Jeff Goldblum, Kylie Minogue, Sacha Baron Cohen brillent en amoureux pour GQ

C'est à la Tate Modern que la cérémonie des GQ Men of the Year 2018 s'est déroulée le 5 septembre à Londres. L'édition britannique du magazine masculin récompensait des créateurs, des personnalités stylées, comme John Legend, et engagées, comme Rose McGowan et le prince Charles, mais aussi des stars et des révélations.

Au bras de sa jeune épouse Emilie Livingston, parfaitement à l'aise dans sa veste de smoking or, l'immense Jeff Goldblum (1,94 mètre tout de même) est arrivé hyper décontracté sur le tapis rouge. La star de la saga Jurassic Park, vue dernièrement dans le très bon Thor Ragnarok, s'est vu remettre le prix de l'icône. Autre star des studios Marvel, Chadwick Boseman, alias Black Panther, a quant à lui décroché celui de "l'homme international". Tom Hiddleston (Loki), Chris Hemsworth (Thor) et Zendaya (MJ dans Spider: Homecoming et l'attendu, Far From Home) ont eux aussi participé à cette grande soirée.

Deux autres acteurs ont été récompensés : l'intenable Sacha Baron Cohen, venu en compagnie de son épouse, l'actrice Isla Fisher, a décroché l'Editor's Special Award, tandis que la révélation Daniel Kaluuya, génial dans Get out, a reçu celui de l'acteur de l'année. À noter que c'est Elizabeth Moss, star de The Handmaid's Tale, qui a décroché le prix équivalent en télé.

Côté musique, Dua Lipa et Jorja Smith mais aussi Olly Alexander (leader de Years and Years) ont été distingués. Ce dernier a reçu le prix du meilleur live. Des artistes aussi différents qu'Olly Murs, Rita Ora, Katherine Jenkins, Professor Green, Christine and the Queens et Ronan Keating ont foulé le tapis rouge. Divine dans sa robe or, Kylie Minogue ne pouvait rater cette cérémonie : la pop star est non seulement vénérée au Royaume-Uni mais aussi la nouvelle compagne de Paul Solomons qui n'est autre que le directeur artistique du magazine GQ.