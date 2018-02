Chadwick Boseman : La "Black Panther" au sommet... et ultra-canon torse nu

Une véritable tornade. Sans surprise, Black Panther a pris la tête du box-office américain, mais ne s'en est pas juste contenté. Le dernier-né des studios Marvel a amassé 201,7 millions de dollars, devenant le 5e film à dépasser la barre des 200 millions et réalisant le 5e meilleur démarrage de tous les temps. Il fallait bien cela pour un film révolutionnaire, premier blockbuster à offrir une distribution dont les vedettes sont des acteurs afro-américains.

En tête de liste, l'interprète de la panthère noire, Chadwick Boseman (42, Get on Up). Le nom de l'acteur est sur toutes les lèvres, et il est également en couverture du prestigieux Rolling Stone. Une élégante photographie en noir et blanc où le comédien âgé de 41 ans pose torse nu, viril et canon à souhait. Dans les colonnes du magazine, Chadwick se confie sur le raz-de-marée provoquée par Black Panther. "Je me souviens toujours de l'excitation des gens qui ont vu Malcolm X. C'est encore plus important, parce que cela inclut d'autres gens également. Tout le monde va voir un film Marvel", constate l'intéressé.

"Il y a pléthore d'histoires dans notre culture qui n'ont pas été racontées, parce qu'Hollywood ne les pensait pas viables", regrette l'acteur, convaincu qu'il y a encore bien des films comme Black Panther qui pourront voir le jour dans le futur.

Au coeur d'un véritable engouement, Chadwick sait qu'il y aura un après pour lui comme pour sa communauté. Devenu une véritable star, érigé en nouveau porte-parole d'une frange de la population, le héros de Black Panther semble être une évidence pour tout le monde. Il l'a été aux yeux de Kevin Feige, le président de Marvel, lequel a révélé à Variety que son acteur n'avait pas passé d'audition pour celui de T'Challa. "Je crois qu'il s'est passé 24 heures entre le moment où nous avons pensé à lui, celui où nous avons rencontré et parlé avec son agent et le moment où nous l'avons eu au téléphone", a-t-il avoué. Les producteurs n'ont donc pensé qu'à lui et Boseman n'a pas eu besoin de faire d'essais, contrairement à Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor) ou Chris Pratt (Les gardiens de la Galaxie). L'acteur acceptera quant à lui sans avoir lu une ligne du scénario.